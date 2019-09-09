Комитет ВР поддержал лишение украинских кинематографистов дотаций из бюджета, - Княжицкий

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пост народного депутата фракции "Европейская Солидарность" Николая Княжицкого.

"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов, украинцев.

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Государство, по их мнению должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских. Очевидно, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам. Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности. Опасность монобольшинства в том, что вседозволенность укачивает трезвое мышление и ведет к многочисленным ошибкам. Они пока этого не понимают. Будем аргументировано и вежливо подсказывать", - написал он.

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