Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мы пытаемся подтвердить данный факт и выяснить личности этих граждан", - сказал он.

При этом Демченко подчеркнул, что Госпогранслужба Украины не поддерживает связь с оккупантами.

Напомним, ранее пограничное управление российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщило о задержании на админгранице с Крымом двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска "Джанкой". Также сообщили о задержании в пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба". Сообщается, что мужчин передали российской полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденный по сфабрикованному делу "крымских диверсантов" Захтей написал Путину прошение о помиловании, - жена