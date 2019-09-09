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09.09.19 17:16

Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом

Украинские пограничники проверяют информацию о якобы задержании двух украинцев на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом.

Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мы пытаемся подтвердить данный факт и выяснить личности этих граждан", - сказал он.

При этом Демченко подчеркнул, что Госпогранслужба Украины не поддерживает связь с оккупантами.

Напомним, ранее пограничное управление российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщило о задержании на админгранице с Крымом двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска "Джанкой". Также сообщили о задержании в пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба". Сообщается, что мужчин передали российской полиции.

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