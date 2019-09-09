Пострадавшим в результате обвала дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн грн, - местные власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Дрогобычского городского совета.

Соответствующее распоряжение о выделении средств подписал председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в Дрогобыче.

Пострадавшие, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести получат по 50 тыс. грн; пострадавшие, которые получили травмы тяжелой степени тяжести - по 75 тыс. грн; семьи погибших - по 100 тыс. грн.

Отмечается, что из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделили 115 тыс. грн.

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Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

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