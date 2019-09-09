Издание Le Figaro исправило ошибку о местоположении Киева и извинилось, - посол Шамшур

Об этом сообщил на своей странице чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает Цензор.НЕТ.

"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Недопустимо для известных медиапрофессионалов. Редакция извинилась и исправила", - отмечает дипломат.

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По его словам, отслеживание соблюдения принципов объективности в социальных сетях и СМИ будет продолжаться.

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Напомним, в ролике, опубликованном Le Figaro, президент Украины Владимир Зеленский комментирует журналистам по-английски освобождение 35 украинцев. При этом геолокацией указано: "Киев, Россия".