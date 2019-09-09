Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Об этом он сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка. По его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.
Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.
В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.
Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром".