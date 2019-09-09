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09.09.19 17:48

Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.

руслан,рябошапка

Об этом он сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка. По его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

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В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром".

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