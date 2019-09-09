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09.09.19 19:34

С начала суток 9 сентября враг 4 раза нарушил перемирие. Потерь нет. - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Зайцевао - из минометов калибра 82 мм".

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