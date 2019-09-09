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09.09.19 19:40

Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября, - Оржель

Сегодня, 9 сентября, украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем провела встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и заместителем руководителя директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлингу.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - отметил Оржель, комментируя результаты встречи.

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Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Оржель.

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