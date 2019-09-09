Иран устанавливает новые центрифуги для обогащения урана, - МАГАТЭ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что к оборудованию относится несколько видов центрифуг, запрещенных соглашением 2015 года по Ирану, которое ограничивало ядерную программу в обмен на облегчение режима санкций.

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Напомним, в первый день проходившего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".

Тем не менее, лидеры стран "Большой семерки" согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.

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