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09.09.19 21:10

В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена

Три комитета Палаты представителей Конгресса США сообщили, что начали "масштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, ряд других лиц пытались заставить украинское правительство поддержать кампанию по переизбранию Трампа.

трамп,джулиани

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Главы Комитетов под надзору, разведке и международным отношениям затребовали у Белого дома и Госдепартамента США данные, связанные с попытками "манипулирования украинской системой юстиции".

Тем временем Трамп и некоторые республиканцы ставят вопрос о возможном конфликте интересов в связи с тем, что сын ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден, работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

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В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.

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