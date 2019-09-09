В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Главы Комитетов под надзору, разведке и международным отношениям затребовали у Белого дома и Госдепартамента США данные, связанные с попытками "манипулирования украинской системой юстиции".

Тем временем Трамп и некоторые республиканцы ставят вопрос о возможном конфликте интересов в связи с тем, что сын ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден, работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

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В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.