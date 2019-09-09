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09.09.19 21:38

Будем проводить следственные действия также с каждым освобожденным моряком, Балухом, Бекировым и Пановым, - прокурор Поночевный

Прокуратура Автономной республики Крым намерена допросить не только Олега Сенцова и Александра Кольченко, но еще ряд вернувшихся украинцев.

Будем проводить следственные действия также с каждым освобожденным моряком, Балухом, Бекировым и Пановым, - прокурор Поночевный

Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме Олега Сенцова и Александра Кольченко мы планируем проводить следственные и процессуальные действия с каждым освобожденным военнослужащим ВМС, с Владимиром Балухом, Эдемом Бекировым и Евгением Пановым, поскольку каждый из них является пострадавшим в наших уголовных процессах и их показания являются весомым доказательством совершения представителями государства-оккупанта в Крыму преступлений, в том числе и военных", - уточнил Поночевный.

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Будем проводить следственные действия также с каждым освобожденным моряком, Балухом, Бекировым и Пановым, - прокурор Поночевный 01

Напомним, ранее пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко сообщила, что для дачи показаний будут вызваны освобожденные из плена Олег Сенцов и Александр Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.

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