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09.09.19 22:17

Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы двух населенных пунктов.

Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается, что террористы, "нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня 8 сентября совершили обстрелы населенных пунктов Верхнее Торецкое и Лебединский применив запрещенные минского договоренностями минометы 82-го и 120 -го калибра. Всего отивник выпустил 6 мин.

Кроме того, сегодня, росийско-оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Зайцево, применив миномет калибра 82 мм (8 мин).

Украинская сторона СЦКК обращает внимание, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают грубо нарушать установленный режим "Тишина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром наемники РФ обстреляли позиции ОС в районе н.п. Водяное, Гранитное и Павлополь, применив 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - СЦКК

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