Закон об отсрочке Brexit без соглашения утвердила королева Великобритании Елизавета II

Об этом сообщили в Палате лордов - верхней палате британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Согласно закону, премьер-министр должен продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение с ЕС.

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Также сообщается, что работа парламента будет временно остановлена вечером 9 сентября после проведения пленарного заседания. В течение пяти недель, до 14 октября, депутаты не смогут проводить заседания и голосовать.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

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Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.