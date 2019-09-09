Фракция "Слуга народа" перерегистрировала от своего имени 9 законопроектов, которые уже рассматривались в прошлом созыве. Это плагиат, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке "Европейской солидарности".

Геращенко отметила: "На эту текущую сессионную неделю вынесено не менее 9 законопроектов, которые в предыдущем созыве прошли первое чтение и перенесены как переходные к ВР 9 созыва.

Но слуги перерегистрировали их, как свои и новые, переписав слово в слово. Подчеркиваю, речь идет о законах, которые прошли первое чтение и уже завтра спокойно могут быть принять в целом.

Но происходит плагиат, интеллектуальная кража и сегрегация депутатов на правильных и неправильных, чтобы эти законы прошли с правильными фамилиями авторов.

Но над этими законами КМУ и депутаты предыдущего созыва работали несколько лет, они прошли экспертное обсуждение и имеют оценку наших европейских партнеров, первое чтение в зале и подготовку комитетом ко второму чтению через правки".

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