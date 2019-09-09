Военную прокуратуру пытаются ликвидировать второй раз. Первая попытка была при Януковиче

Об этом написала в Фейсбуке журналист Цензор.НЕТ Татьяна Бодня.

Она отметила: "За годы работы в журналистике второй раз пишу о ликвидации военной прокуратуры. Первым ее уничтожил Виктор Янукович. По иронии судьбы именно военные прокуроры спустя время собрали материалы, по которым он был осужден.

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Я не военный эксперт и найдется много знающих людей, которые в разы компетентнее напишут, почему не нужно превращать военную прокуратуру в один или два гражданских департамента, как сейчас обсуждается. И о том, что это дорого обойдется государству. Причем в буквальном смысле, потому что нужно будет выплатить положенные по закону компенсации всем, кого уволят с военной службы. И том, что гражданский прокурор может отказаться ехать на "передок", а военный обязан, и несет ответственность за неисполнение приказа. И том, что не везде гражданских можно пускать по закону. Все это в теории можно откорректировать, парламент уже продемонстрировал в каком темпе готов вносить разнообразные правки.

Хотела написать о людях. О потерпевших в резонансных делах. Особенно о тех, к кому применены меры безопасности. Уверена, что многие следят за перипетиями вокруг законопроекта не менее пристально, чем сами прокуроры.

О самих прокурорах, по которым Следственным комитетом РФ открыты уголовные дела. Что будет с ними после увольнения?

Реформа нужна, безусловно. Но каждый шаг должен быть взвешенным".

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