Готов присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам, - Трамп

Об этом Трамп заявил в Вашингтоне во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопрос журналиста о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине в нормандской формате, Трамп сказал:

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие".

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