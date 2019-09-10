Сенцов и Кольченко анонсировали первую после освобождения пресс-конференцию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Сенцова.

В сообщении отмечается: "Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию. Мероприятие состоится 10 сентября (вторник) в 12 часов.

Для аккредитации журналистов нужно обязательно заполнить электронную форму.

Место проведения будет сообщено журналистам письмом на указанный ими в аккредитационной форме электронную почту".

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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