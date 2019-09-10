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10.09.19 07:12

Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

9 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Как информируе Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного - из автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Зайцево - из минометов калибра 82 мм;
- дважды вблизи Троицкого - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Причепиловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

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