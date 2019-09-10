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10.09.19 07:24

Матч по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана в составе ветеранов войны, получивших ампутации, состоится 11 сентября в Киеве, - ОП

11 сентября в Киеве состоится международная товарищеская встреча по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана в составе ветеранов войны, получивших ампутации.

мяч

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Офис Президента Украины в своем Телеграмм-канале.

"Соревнования проводятся в рамках программ реабилитации защитников Украины через спорт, по инициативе уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко", - отметили в ОП.

Организаторами мероприятия выступили Национальный совет спортивной реабилитации защитников Украины, Украинская ассоциация футбола, Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции и Всеукраинская организация инвалидов войны, Вооруженных сил и участников боевых действий.

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Матч начнется в 13:00 в учебно-тренировочном комплексе Федерации футбола Украины им. В. Банникова (г. Киев, переулок Лабораторный, 7А).

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