Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова

Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.



"Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?", – спросил журналист.



"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", – ответила Денисова.

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Она отказалась уточнить, действительно ли помилованных россиян 16.



"Я не могу комментировать, я могу комментировать только свою работу", – отметила украинский омбудсмен.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".