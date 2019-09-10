Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова

Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?", – спросил журналист.
"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", – ответила Денисова.
Она отказалась уточнить, действительно ли помилованных россиян 16.
"Я не могу комментировать, я могу комментировать только свою работу", – отметила украинский омбудсмен.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".