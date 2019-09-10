В России и оккупированном Крыму удерживают 113 украинцев, - Денисова

Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.



По ее словам, процесс переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц между РФ и Украиной был очень сложным.

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"Это было взаимное освобождение, а не обмен. Я бы хотела, чтобы вы употребляли такие термины. Президенты двух стран вышли на такие цифры, и поэтому в списках стало по 35 человек. Это был процесс очень сложный, но в результате были достигнуты договоренности на 35 человек", – сказала Денисова.



Отвечая на вопрос, говорит ли Зеленский о необходимости продолжения обмена, Денисова сказала: "Да".



"Находятся ли сейчас именно в России граждане Украины, в возвращении которых заинтересован Киев, или теперь все удерживаемые лица находятся на территориях "ДНР" и "ЛНР"?" – спросил журналист.

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"Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 граждан", – ответила Денисова.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".