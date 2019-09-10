Сотрудник НАПК незаконно копировал личные данные из деклараций руководства Генпрокуратуры, теруправления ГБР и судей, - Труба

Об этом в своей Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди тех, в чью жизнь он "влез", 11 сотрудников Киевского теруправления ГБР. "Прошлись" по всему руководству - начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов", - говорится в сообщении.

Используя служебный ключ доступа к Единому государственному реестру деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, которые защищены законом - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации.

"Круг лиц, декларации которых "заинтересовали" сотрудника НАПК, включает руководство Генеральной прокуратуры, судей, народного депутата Украины, депутата местного совета и сотрудников Национальной полиции", - пишет Труба.

По словам директора ГБР, благодаря оперативным действиям Нацполиции сотрудник Нацагентства уже уведомлен о подозрении.

"...обнадеживает тот факт, что НАПКА получило шанс на перезагрузку - соответствующий законопроект планирует на этой неделе рассмотреть Верховная Рада. Работники антикоррупционного органа должны все-таки бороться с коррупцией, а не увеличивать ее", - подытожил Труба.

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