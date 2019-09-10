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10.09.19 09:53

После визитов СБУ "АрселорМиттал Кривой Рог" выводит валюту из Украины

"АрселорМиттал Кривой Рог" захотел направить на выплату дивидендов 10,845 млрд грн, или 2,81 грн на одну простую акцию.

После визитов СБУ "АрселорМиттал Кривой Рог" выводит валюту из Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial club, объявление о внеочередном собрании акционеров компании опубликовано на сайте НКЦБФР.

Собрание состоится 10 октября в Кривом Роге.

По данным YouControl, на 1 июля 2019 года компания ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Германия) владела 95,1283% акций "АрселорМиттал Кривой Рог". Таким образом, свыше 95% выплаченных дивидендов будут выведены за рубеж.

Традиционно компании принимают решение о выплате дивидендов на ежегодных собраниях акционеров в апреле-мае. Прибыль завода за 2018 год составила 9,509 млрд грн, а нераспределенная (за все последние годы) - 42,489 млрд грн.

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Но в апреле 2019 года акционеры "АрселорМиттал Кривой Рог" решили не выплачивать дивиденды, а свою годовую прибыль направить на развитие производства.

Но поскольку президентом Украины стал Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, а главой СБУ - юрист "95 квартала" Иван Баканов, СБУ начала регулярно проводить обыски на заводе и блокировать его деятельность. В ликвидируемой ГФС даже заявили о 9 млрд грн налоговых претензий к компаний, хотя в ГНС сказали, что финальная сумма доначислений еще не утверждена.

После этого компания проанонсировала вывод дивидендов на 10,845 млрд грн (эквивалентно $433 млн). Сейчас акционерам даже выгодней получить дивиденды, чем весной, поскольку в начале мая эта гривневая сумма была эквивалентна $409 млн.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

5 сентября сотрудники СБУ провели проверку агломерационной фабрики "Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства по статье "экоцид".

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