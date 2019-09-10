Порошенко не смог прибыть на допрос в ГБР из-за работы в парламенте, - адвокат Головань

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - сказал адвокат Головань журналистам во вторник у ГБР.
Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.
Напомним, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.