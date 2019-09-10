Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение своей возлюбленной

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook 9 сентября, через два дня после освобождения.
Эйдер опубликовал фото двух рук с кольцом и соответствующей подписью.
В соцсети избранница Эйдера зарегистрирована как Maria Slaille и проживает в Одессе.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".