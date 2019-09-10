Украина и Россия могут провести еще один обмен до конца года, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен заявила в эфире телеканала "1+1".

По ее словам, переговоры относительно обмена продолжаются: "Мы не останавливаемся".

Она отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель рабочей группы Андрей Ермак лично ведут переговоры.

"Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сообщила она.

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Вместе с тем, Денисова уточнила, что в настоящее время на территории РФ находятся 113 украинских заключенных, из которых 89 - крымские татары.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".