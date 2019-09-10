В ФСБ хотели сохранить в тайне имена следователей по делу украинских моряков, - Полозов

Об этом рассказал в интервью Крым.Реалии адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эта тема обсуждалась на встрече с руководителем следственной группы, подполковником Сергеем Микрюковым, и адвокаты пошли на "компромисс, который можно допустить", чтобы получить доступ к своим подзащитным.

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"Мы договорились таким образом: следствие будет оказывать адвокатам всяческую помощь для того, чтобы адвокаты могли видеться со своими подзащитными тогда, когда в этом есть необходимость. А мы в ответ, кроме фамилии Микрюкова, не будем публиковать больше никакие фамилии следователей на этапе предварительного расследования. Естественно, они все боятся санкций, они все боятся внимания. И мы договорились, что адвокаты не будут публиковать материалы уголовного дела на своих страницах в социальных сетях до окончания следствия. Я посчитал, что это – тот компромисс, который можно допустить... Нам удалось завести всех адвокатов в течение полутора недель", – рассказал Полозов.

Также он рассказал, что поездки адвокатов из оккупированного Крыма для защиты захваченных российской ФСБ в Керченском проливе украинских моряков, финансировал лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

"Наши адвокаты вступили в дело фактически в начале декабря. Поэтому все адвокаты по общей договоренности работали "pro bono" ("ради общественного блага", "бесплатно". - Ред.). Но поскольку уже тогда начались следственные действия в Москве и крымским адвокатам было необходимо ездить в Москву к морякам, нам финансовую помощь тогда оказал Мустафа Джемилев, который непосредственно принял участие в этом деле. И именно благодаря ему на первом этапе нам удалось привезти в Москву крымских адвокатов, которые в срок и с надлежащим качеством обеспечили правовую защиту", – сказал адвокат.