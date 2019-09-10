Корниенко возглавил Счетную комиссию парламента, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время утреннего пленарного заседания во вторник.

"Во вторник, 3 сентября, состоялось организационное заседание счетной комиссии Верховной Рады Украины IX созыва. Председателем счетной комиссии был избран народный депутат Корниенко Александр Сергеевич, заместителем председателя счетной комиссии избран народный депутат Павленко Юрий Алексеевич, секретарем счетной комиссии избрана народный депутат Устинова Александра Юрьевна" , - отметил спикер.

29 августа Верховная Рада утвердила Счетную комиссию в составе 13 человек.

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