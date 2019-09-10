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10.09.19 10:55

Корниенко возглавил Счетную комиссию парламента, - Разумков

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко стал председателем счетной комиссии Рады IX созыва, член фракции "ОПЗЖ" Юрий Павленко - его заместителем, а депутат от "Голоса" Александра Устинова - секретарем.

Корниенко возглавил Счетную комиссию парламента, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время утреннего пленарного заседания во вторник.

"Во вторник, 3 сентября, состоялось организационное заседание счетной комиссии Верховной Рады Украины IX созыва. Председателем счетной комиссии был избран народный депутат Корниенко Александр Сергеевич, заместителем председателя счетной комиссии избран народный депутат Павленко Юрий Алексеевич, секретарем счетной комиссии избрана народный депутат Устинова Александра Юрьевна" , - отметил спикер.

29 августа Верховная Рада утвердила Счетную комиссию в составе 13 человек.

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