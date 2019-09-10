Киевлянин получил несколько ножевых ранений в спину за сделанное компании мужчин замечание, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, инцидент произошел в Оболонском районе столицы в обеденное время. Компания мужчин во дворе жилого дома распивала спиртные напитки. К ним подошел местный житель и попросил не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из отдыхающих на некоторое время отошел. Впоследствии он вернулся с ножом и несколько раз ударил им потерпевшего в спину.

Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. 56-летнего раненого киевлянина госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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"После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники Оболонского управления полиции уже быстро вышли на след нападающего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что фигурант - 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом. Орудие преступления - нож - изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.



