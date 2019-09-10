Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова (обновлено)

Решение суда в составе председательствующего Александра Титова от 5 сентября 2019 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ..

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области, принятого на 27 сессии 7 созыва 19 июня 2019 года №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решении.

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Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня вынесения.

В свою очередь, в партии "Европейская солидарность", которая подала иск, отмечают: "Решение суда мотивировано тем, что Харьковский городской совет принял данное решение со значительными нарушениями процедуры. В частности, не было проведено его общественное обсуждение, предусмотренное законодательством. Также проект решения не был обнародован в соответствии с положениями закона "О доступе к публичной информации".

"Европейская Солидарность" в исковом заявлении отмечала, что кроме нарушения процедуры принятия, данное решение противоречит закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Указанный закон запрещает присваивать объектам имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР.

Георгий Жуков занимал руководящие должности в коммунистической партии, а именно должность члена президиума ЦК КПСС и должности в высших органах власти и управления СССР, в частности, должность Министра обороны СССР. Поэтому действующее законодательство Украины запрещает присваивать объектам права собственности и географическим объектам имя Жукова Г. К.

"Европейская Солидарность" отмечает необходимость соблюдения закона о декоммунизации, который был принят Верховной Радой восьмого созыва".

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Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" на "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г. Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.