50,4% украинцев поддерживают право на продажу земли, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.

Не поддерживают права на продажу земли 28% украинцев (и 33% владельцев земли). Еще 21% украинцев не имеют собственного мнения по этому поводу.

Среди жителей города поддерживают право собственников земли на ее продажу 51% (против - 27%). Среди жителей сел - соответственно, 46% и 35%. Регионально больше поддерживают право владельца на продажу земли в Западном регионе ( "за" - 62%, "против" - 14%), меньше всего - на Донбассе ( "за" - 44%, "против" - 43%).

Треть граждан Украины (33%) убеждены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи, в то же время только 8% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений.

Среди владельцев земельных паев подавляющее большинство - 51% опрошенных - сдают такую землю в аренду (40% сдают в аренду официально, а 11% - неофициально, а не оформив соответствующие документы).

В случае снятия моратория 48% владельцев земли ответили, что они никаких действий предпринимать не будут, только 7% собираются продать землю или часть земли, а 4% - наоборот, докупить еще земли.

Опрос провели с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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