Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом Герасимов сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Только что, в нарушение, причем прямое, сознательное, (мы об этом предупредили) грубое нарушение законодательства Украины, голосуется закон. Это ведет к двум последствиям. Первое - это убийство парламентаризма, второе следствие, возможно, это и был замысел, это чтобы процедуры импичмента не было... Потому что такой способ принятия законов - это прямой путь к отмене этого закона. И если это и есть задумка тех, кто его подает, попиариться и после того отменить законы и сохранить неприкосновенность, и сохранить возможность того, чтобы президента никто и никогда не мог снять, тогда понятна эта задумка", - заявил Герасимов.

Он также отметил, что за законопроект во втором чтении можно было бы проголосовать без нарушений, если бы это сделали за неделю.

"Что думает простой человек из деревни, которому, например, завтра придется защищаться в судах, или добиться правды в сельсовете? Вот как он себя должен чувствовать, когда парламент едет на красный свет? У нас что, возвращаются мигалки? Вот сегодня мы увидели конкретную езду на красный (со скоростью. - Ред.) 120 без всякой причины, хотя есть четкая процедура: хотите быстро - без вопросов, есть сокращенная процедура принятия ко второму чтению этого законопроекта, и уже через неделю он может быть принят в целом без нарушений", - отметил Герасимов.

Герасимов добавил, что сейчас проводятся консультации между всеми фракциями, кроме "Слуги народа", после чего будет объявлено общее решение.

Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

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