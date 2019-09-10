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10.09.19 12:30

США направили в Украину экспертов Минэнергетики, которые помогут решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке "Зимнего плана действий" для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020 годов.

США направили в Украину экспертов Минэнергетики, которые помогут решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что делегация будет направлена "в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского".

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - говорится в сообщении.

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США направили в Украину экспертов Минэнергетики, которые помогут решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ 01

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