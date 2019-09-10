"Возвращение возможно только на танках", - Сенцов об оккупированном Крыме

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока Путин там, мы не можем вернуться", - сказал Кольченко, отметив, что пока не думал о том, переедет ли его мать в Киев.

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"Возвращение возможно только на танках, - сказал Сенцов. - Не воспринимайте мои слова буквально. Я буду делать все возможное для освобождения Крыма и узников Кремля. Но пока мы в Киеве".

Дочь Сенцова уже переехала в Киев. Его сын, мама и бывшая жена пока приехали в Киев в гости.