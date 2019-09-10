"Обида - удел слабых", - Сенцов заверил, что не держит зла на давших против него показания (обновлено)

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Обида - удел слабых. Я не держу на них обиды. Тем более, потом они себя иначе показали... Но это не обязывает меня с ними общаться", - заявил Сенцов.

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Он отметил, что Афанасьев сознался под пытками.

"Как человек, прошедший через эту историю, могу сказать, что невозможно выдержать пытки на длительном этапе. На коротком - да, на длительном - нет", - добавил Сенцов.

Сенцов предположил, что его от страшных пыток спасло то, что он стал медийной персоной.

Он сказал, что по сравнению с пытками, которые пережили Клых и Карпюк, он считает, что не нужно говорить о том, что пережил он.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20. В рамках дела выступавший как свидетель обвинения политзаключенный Геннадий Афанасьев в ходе допроса в суде заявил, что данные им на стадии следствия показания против Сенцова и Кольченко были даны под принуждением.