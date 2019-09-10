Процесс обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ нужно продолжать, но о сроках говорить пока рано, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли иметь продолжение процесс обмена между Украиной и РФ.

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с Минскими договоренностями", - сообщил он.

При этом он отметил: "Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что на это нужно выходить - имеется".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил в этой связи, что первому раунду обмена "предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная".

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

В свою очередь, уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова выразила надежду, что до конца года Россия и Украина осуществят еще один обмен задержанными лицами, уточнив, что в настоящее время на территории РФ находятся 113 украинских заключенных, из которых 89 - крымские татары.