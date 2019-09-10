Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов

Об этом сказал Олег Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сенцов отметил, что Путин после смены власти в Украине ищет возможности для изменения стратегии общения с Украиной.

"Обмен не случайный и не спонтанный. Работа все эти годы велась, буквально с первых дней. И предыдущая администрация очень много работала над этим. И при прошлой администрации были освобождены другие пленные, но со временем диалог зашел в тупик. С приходом новой власти у России появился шанс перезагрузить отношения. Президент Зеленский также делает шаг на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны", - высказался Сенцов.

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Также изменилась внешнеполитическая ситуация.

"РФ захотела остаться в европейском обществе (Совете Европы. – Ред.), а в Украине к власти пришли новые лица и появилась возможность начать новый диалог. Это все совпало, и вот мы здесь", – рассказал Сенцов.

Однако он призвал мир не верить Путину.

"Сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю", - заявил Сенцов.

"Это (обмен пленными. – Ред.) не значит, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Сказать: "Живите, как хотите". Нет, этого не будет. Не ждите", - резюмировал он.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.