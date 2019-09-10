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10.09.19 13:25

ВС РФ ищут наркозависимых среди офицерского состава террористов, - разведка

Вооруженные силы РФ начали масштабные мероприятия по аттестации офицерского состава своих войск в Донбассе.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых лиц.

Кроме того, с 20 сентября под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск, во время которой определят их потребности по обеспечению деятельности в следующем году.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным и провокационным действям со стороны российско-оккупационных войск", - подытожили в Минобороны.

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