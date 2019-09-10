В тюрьме письма очень важны. Поэтому пишите, - Сенцов

Об этом сказал Олег Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он сказал, что для узников получать письма очень важно, так как это значительная поддержка.
"Я старался отвечать на все письма. Понятно, что я не все письма получал, и от меня не все письма доходили. Из-за российской бюрократии каменного века", - рассказал он.
"Я привез с собой домой килограммы макулатуры - это законченные сценарии, книги. А также письма. Я не выбросил ни одно", - добавил Сенцов.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.