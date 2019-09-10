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10.09.19 14:10

Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Минюста, - министр Малюська

Бесплатная правовая помощь будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции Украины.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр юстиции Денис Малюська во время приветственного слова на открытии международной конференции по юридической помощи в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Бесплатная правовая помощь это, безусловно, будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции. Это, наверное, ключевой элемент механизма, который администрирует Министерство юстиции и который взаимодействует с наибольшим количеством граждан", - сказал Малюська.

Он отметил, что система бесплатной правовой помощи касается ключевых аспектов жизни людей.

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"Поэтому, безусловно, моя работа и работа моих коллег будет в том числе сфокусирована и в этом направлении деятельности министерства", - отметил министр юстиции.

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