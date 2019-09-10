Разведка США в 2017-м тайно вывезла из РФ агента Смоленкова, опасаясь его раскрытия Трампом, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал CNN.

По информации CNN, после того, как президент США Дональд Трамп 10 мая 2017 года встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, и якобы раскрыл секретную информацию, американская разведка тайно вывезла агента из РФ.

Отмечается, что это произошло из опасений, что президент США поделится с Россией еще какими-то секретами. Осведомитель якобы передавал в США данные о внутренней ситуации в Кремле и планах российского президента.

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"Коммерсантъ" обратил внимание на пост в Telegram-канале "Безграмотный пиарщик", в котором говорится, что в июне 2017 года сотрудник Управделами президента России Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и там исчезли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева ему присвоили звание действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).

По данным издания, позже в ФСБ сообщили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

Позже выяснилось, что в 2018 году некий Олег Смоленков и его жена купили дом в американском штате Вирджиния стоимостью около $1 млн.

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Некоторые собеседники "Коммерсантъ" в госструктурах РФ считают, что Смоленков занимался закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства и не мог передавать американцам важной информации.

Другие отметили, что он пользовался доверием нынешнего помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

По данным издания The New York Times, именно Смоленков передавал в США доказательства "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года.

Напомним, Лавров был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче российским собеседникам секретной информации о деятельности в Сирии "Исламского государства".