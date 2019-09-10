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10.09.19 14:16

Разведка США в 2017-м тайно вывезла из РФ агента Смоленкова, опасаясь его раскрытия Трампом, - СМИ

В 2017 году из России был экстренно эвакуирован "наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ".

сша,разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал CNN.

По информации CNN, после того, как президент США Дональд Трамп 10 мая 2017 года встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, и якобы раскрыл секретную информацию, американская разведка тайно вывезла агента из РФ.

Отмечается, что это произошло из опасений, что президент США поделится с Россией еще какими-то секретами. Осведомитель якобы передавал в США данные о внутренней ситуации в Кремле и планах российского президента.

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"Коммерсантъ" обратил внимание на пост в Telegram-канале "Безграмотный пиарщик", в котором говорится, что в июне 2017 года сотрудник Управделами президента России Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и там исчезли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева ему присвоили звание действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).

По данным издания, позже в ФСБ сообщили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

Позже выяснилось, что в 2018 году некий Олег Смоленков и его жена купили дом в американском штате Вирджиния стоимостью около $1 млн.

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Некоторые собеседники "Коммерсантъ" в госструктурах РФ считают, что Смоленков занимался закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства и не мог передавать американцам важной информации.

Другие отметили, что он пользовался доверием нынешнего помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

По данным издания The New York Times, именно Смоленков передавал в США доказательства "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года.

Напомним, Лавров был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче российским собеседникам секретной информации о деятельности в Сирии "Исламского государства".

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