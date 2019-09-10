Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу YES.

"Первый день форума будет посвящен обсуждениям вызовов завтрашнего дня, глобальной политической ситуации и ее последствий для Украины и мира, а также текущей мировой экономической ситуации, кризиса демократии и ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Эти темы будут представлены в новом свете благодаря применению подхода, заключающегося в "определении счастья граждан как основной цели государственного управления", выходя за рамки традиционных подходов в осуществлении политики.

"Спикеры рассмотрят счастье с точки зрения историка, психолога и художника. Ведущие руководители бизнеса из разных стран будут обсуждать, остаются ли бизнес и рыночная экономика до сих пор агентами обеспечения счастья. Эксперты со всего мира проанализируют ведущие практики и инновации правительств, определяющих счастье граждан своей главной целью. На встрече YES будет представлено новое всемирное исследование общественного мнения, инициированное и проведенное под руководством бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука".

Ночные nightcap-сессии YES будут посвящены, среди прочего, отношениям между Украиной и Россией, будущему Европы, энергетической независимости Украины и климатическим изменениям.

16-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES).

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