Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства

Законопроект на заседании во вторник поддержало 365 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект, в частности, исключает ст.205 из УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

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"Мы также предлагаем в три раза поднять нижнюю планку для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения), чтобы в уголовном порядке преследовались действительно преступления, остальные – в финансовом порядке", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ в парламенте.

В то же время депутаты приняли решение о сокращенных сроках подготовки законопроекта ко второму чтению.