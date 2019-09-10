Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Запрос по закону по импичменту был вторым по очереди на популярный запрос от избирателей, поэтому мы сегодня так настойчиво голосовали за это и в первом чтении, и в целом. Потому что после того, как мы приняли закон о неприкосновенности, мы выходим на улицу и говорим людям, а они говорят: а об импичменте Президента вы тоже обещали. Мы сегодня также выполнили это обещание", - сказал Арахамия.

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Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

Вместе с тем, нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что принятый сегодня законопроект об импичменте не делает президента равным среди других граждан и не снимает с него неприкосновенность.