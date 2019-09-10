Если бы хоть один из захваченных моряков признал вину, никакого решения трибунала не было бы, - Полозов

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, данную тактику пытались использовать в отношении захваченных украинских моряков, чтобы помешать донести до них общую позицию. К счастью, этого удалось избежать.

"Мы завели всех адвокатов за полторы недели. И тем самым, во-первых, мы довели до моряков общую позицию, и они с ней согласились - каждый назвал себя военнопленным. А во-вторых, мы избежали ситуации, которая часто бывает в России - это пытки, это психологическое давление", - сказал Полозов.

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При этом он подчеркнул, что признание вины хотя бы одним моряком имело бы фатальные последствия.

"Если бы хоть один из моряков признал свою вину, я вам точно говорю, никакого решения международного трибунала не было бы", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".