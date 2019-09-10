Верховный суд оставил за решеткой титушковода Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста Веремия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Такое решение суд принял, рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Крысина, просивших оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым "титушка" был осужден условно.

"Приговор Апелляционного суда города Киева от 13 июня 2018 года в отношении Юрия Крысина оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников Крысина - без удовлетворения. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении.

На заседании суда защитники потерпевшей - вдовы Веремия Светланы Кирилаш и сама потерпевшая заявили суду, что ни о каком раскаянии со стороны Крысина как смягчающего обстоятельства не может быть и речи. В частности, Кирилаш отметила, что она не услышала никаких извинений со стороны Крысина, ни сожаления и предложений возместить моральный ущерб. Зато все время Крысин демонстрировал вызывающее поведение к потерпевшим, в том числе и к ней.

Аналогичную позицию высказала прокурор Юлия Малашич, которая сказала, что никаких фактов, подтверждающих искреннее раскаяние Крысина, нет, а поэтому к нему нельзя применить норму Уголовного кодекса, которая предоставляет суду право освобождать осужденного от отбывания наказания в случае его чистосердечного раскаяния.

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Также она отметила, что аргументы защитников Крысина о том, что смягчающим обстоятельством является наличие у него малолетних детей, не выдерживает критики, поскольку в свое время, когда Крысина был освобожден из следственного изолятора, он поехал не к своим детям, а прятать оружие, которое было вещественным доказательством.

Напомним, по данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь "титушек" возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

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