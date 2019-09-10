Закон об импичменте не меняет ничего, а лишь дублирует статьи Конституции и отдельные положения регламента, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Об этом сказал депутат от "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно этому закону, нужно 337 голосов депутатов для внесения изменений. А для изменения Конституции нужно 300 голосов. Таким образом президент будет более защищенным, чем главный закон Украины", - отметил он.

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"Мы требуем от президента Зеленского внести изменения в 111 статьи Конституции, и только таким образом процедура импичмента станет возможной", - добавил нардеп.

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

Вместе с тем, нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что принятый сегодня законопроект об импичменте не делает президента равным среди других граждан и не снимает с него неприкосновенность.