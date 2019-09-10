Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.09.19 15:57

Лечение инсульта, инфаркта и ряд других услуг станут полностью бесплатными для украинцев с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко

В Украине с 2020 года ряд услуг по программе медицинских гарантий станут для украинцев бесплатными.

больница,лечение,врач,капельница

Об этом во время пресс конференции во Львове сообщил глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.

По программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья планирует платить медучреждениям 8500 грн - за роды, 19500 грн - за лечение инсульта и 15800 грн - за лечение инфаркта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав увеличил количество бесплатных препаратов по программе "Доступные лекарства"

"Эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, поскольку они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - сказал Петренко.

С 2020 года в программу медицинских гарантий войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и реабилитации.

Для Национальной службы здоровья приоритетными будут услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощью в родах и ранней диагностикой онкологических заболеваний. За эти услуги служба будет платить медучреждениям по приоритетному тарифу.

Также читайте: Зеленский учредил День безопасности пациентов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100