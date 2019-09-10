Лечение инсульта, инфаркта и ряд других услуг станут полностью бесплатными для украинцев с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко

Об этом во время пресс конференции во Львове сообщил глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.

По программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья планирует платить медучреждениям 8500 грн - за роды, 19500 грн - за лечение инсульта и 15800 грн - за лечение инфаркта.

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"Эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, поскольку они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - сказал Петренко.

С 2020 года в программу медицинских гарантий войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и реабилитации.

Для Национальной службы здоровья приоритетными будут услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощью в родах и ранней диагностикой онкологических заболеваний. За эти услуги служба будет платить медучреждениям по приоритетному тарифу.

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