Будем подавать апелляционную жалобу, - Кернес о признании противоправным решения о возвращении проспекта Жукова

Об этом говорится в сообщении Геннадия Кернеса в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова. Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", - говорится в сообщении.

При этом Кернес настаивает, что Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма.

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Ранее в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.