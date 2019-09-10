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10.09.19 17:50

Чтобы изучить все "хронические болезни" Днепра, мне понадобилось три года, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов во время эфира на телеканале "NewsOne" 9 сентября рассказал, что для выявления всех "хронических болезней" города ему понадобилось менее трех лет.

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При этом некоторые еще требуют более детального изучения. "Мы до сих пор не имеем полного понимания, что происходит с подземными коммуникациями, которые были проложены еще при царе. На их инвентаризацию нужны деньги, это около 200 млн грн. Мне снова начнут говорить "распилил деньги", - говорит глава Днепра.

Также Борис Филатов отметил, что сейчас в капитальном ремонте в городе нуждаются и крупные инфраструктурные объекты: мост на Монастырский остров и виадук на Слобожанском проспекте. "Состояние моста на Монастырский остров также оставляет желать лучшего: нам нужно закрывать движение любого транспорта через эту переправу. Опять начнут кричать, что распиливают бюджет. Сейчас аналогичная ситуация, как с Центральным мостом, с виадуком на Слобожанском проспекте - он тоже может упасть. И нужно перекрывать один из центральных проспектов города. А не делать ремонт - это ждать, пока упадет", - добавил мэр.

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