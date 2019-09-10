Образовательный омбудсмен и его офис начнут полноценную работу с начала ноября, - МОН

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на встрече с министром образования и науки Анной Новосад 10 сентября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОН.

"Я бы хотела предложить вам регулярные встречи образовательного омбудсмена и министра для обсуждения наиболее распространенных и насущных проблем. Также было бы хорошо, если бы вы раз в две недели присылали нам агрегированный массив типичных вопросов, которые вам поступают. Мы бы тогда смогли найти новый подход к решению этих проблем, давать разъяснения. Для нас чрезвычайно важно знать, что именно беспокоит людей, и искать системные подходы к решению их проблем", - отметила Анна Новосад.

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Сергей Горбачев добавил, что его офис планирует ежемесячно делать аналитику по обращениям граждан.

"Мы будем делать аналитику каждый месяц о том, какие обращения поступали, какая тематика, какие пути решения предлагал офис образовательного омбудсмена. И здесь связанный вопрос - построение взаимодействия с Министерством, Государственной службой качества образования. У нас была уже встреча с Нацполицией, они предлагают сделать меморандум о сотрудничестве между образовательным омбудсменом и полицией или ювенальной превенцией, потому что наши вопросы пересекаются. Также планируем встречу с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой. Мы очень заинтересованы, чтобы взаимодействие между всеми ответственными за эти вопросы институтами была слаженной, а реакция - быстрой", - пояснил образовательный омбудсмен.

Он отметил, что до ноября его офису нужно разработать еще очень много внутренних процедур, алгоритмы работы с обращениями, потому что фактически сейчас этого нет.

"Мы сейчас двигаемся по запланированному графику, соблюдая все сроки. В частности, утверждаем штатное расписание. У нас будет 5 человек в юридическом отделе, будет сектор работы с обращениями, сектор нормативно-правовой работы. Мы уже начали работу над предложениями к проекту Закона "О среднем образовании". Там есть моменты, которые меня как образовательного омбудсмена очень интересуют. Есть вещи и проблемы, которые можно решить только установив новые правила взаимодействия в системе образования, поэтому внесение предложений в законы и нормативные документы мы рассматриваем как одно из важных для нас вопросов", - отметил Сергей Горбачев.

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Анна Новосад также поддержала его предложение внести образовательного омбудсмена в обязательный перечень членов Коллегии МОН, включаемых туда по должности.